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Супрун рассказала, как восстановиться после праздников

Супрун рассказала, как восстановиться после праздников
16:37 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ульяна Супрун отметила, что лишний вес в праздники набирают не только украинцы.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как без вреда для здоровья вернуться в форму после новогодних и рождественских праздников. Соответствующий пост Супрун в пятницу, 11 января, опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, для многих окончания праздников становятся сигналом - сразу садиться на жесткую диету и бежать в спортзал.

"Только не спешите! Возвращаться к привычному режиму важно постепенно и взвешенно, чтобы не навредить здоровью", - говорится в сообщении.

Исследования подтверждают следующий факт - несмотря на разные традиции празднования в мире, подавляющее большинство людей склонно набирать дополнительный вес в период праздников.

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Так, в одном из исследований ученые анализировали вес людей из трех разных стран (около 3 тысяч человек) в течение одного года. Выявлено, что больше веса участники набирали после рождественских праздников - вес увеличивался примерно на 0,5% через 10 дней после Рождества по сравнению с весом за 10 дней до празднования. Но в целом набор дополнительного веса не превышал 1 килограмма и в другие праздничные периоды.

В другом исследовании ученые опровергали миф, что в среднем люди в США набирают более 2,5 килограмма за период праздников. И оказались правы - участники исследования набирали гораздо меньше веса - фактическое изменение было 370 граммов.

Однако, по словам Супрун, ученые предостерегают, что в долгосрочной перспективе набранные несколько сотен граммов могут быть вредными. Они обладают способностью накапливаться, если их игнорировать. Именно поэтому важно после праздников и перееданий избавиться от набранного лишнего веса.

И. о. главы Минздрава опубликовала несколько советов, как сбросить вес после праздников:

- Не ограничивайте себя в еде и не садитесь на строгие диеты.

Различные "марафоны" сброс веса за 5 дней создают большой стресс для организма, как и переедание во время праздников. Старайтесь сделать свой рацион более здоровым - ешьте больше овощей и фруктов, клетчатки, злаковых и учитывайте размер порций.

- Не начинайте сразу с интенсивных физических нагрузок - это повышает риск получить травму.

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Если будете у семейного врача - не забудьте измерить талию. Измерение окружности талии - наиболее точный показатель, позволяющий выявить количество опасного абдоминального жира.

- Возвращайтесь к своему привычному режиму дня - если он, конечно, у вас был здоровый.

"Начинайте здоровее питаться и больше двигаться как можно быстрее! Для этого не нужно ждать понедельника, 1 числа или окончания всех праздников", - пишет Супрун.

Напомним, ранее Супрун призвала быть осторожными из-за мороза и напомнила основные признаки переохлаждения.

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Минздрав, Переедание, Ульяна Супрун.
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