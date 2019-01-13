Врачи рассказали, почему не стоит питаться вне дома

Новости шоу бизнеса: Питание вне дома может быть ранее неизвестным источником воздействия фталатов на человеческий организм.

При попадании в организм химические вещества фталаты нарушают гормональное производство, с их влиянием связывают развитие ряда опасных заболеваний. Американские ученые обнаружили, что еда вне дома - из ресторанов и кафе – «загрязняет» организм фталатами в такой мере, в какой этого не делает еда, готовящаяся людьми самостоятельно.

Согласно данным, полученным научными специалистами Университета Джорджа Вашингтона, содержание фталатов в организме человека, который накануне ел в кафе или ресторане, на 35% выше по сравнению с организмом человека, который ел дома. Наиболее существенный рост фталатов был зафиксирован у подростков, которые употребляли фастфуд: уровень данных химикатов у них увеличился на 55%.

По данным исследований последних лет, «загрязнение» организма фталатами связано с развитием астмы, синдрома гиперактивности (СДВГ) рака груди, ожирения, сахарного диабета 2 типа, нарушений в органах нервной и половой систем, бесплодием.

«Избежать попадания фталатов в организм сложно - они используются в огромном количестве продуктов. Ситуацию усугубляет то, что их применение не всегда упоминается на этикетках», - отметили авторы проекта.

Как следует из исследования, уменьшение количества потребляемой вне дома еды позволяет защитить организм от «загрязнения» большой части фталатов. Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют не использовать пластиковые изделия в приготовлении еды или для ее хранения.