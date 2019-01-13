Диета на -7 кг за неделю: быстро и эффективно

Новости шоу бизнеса: Диетологи назвали быстрый и доступный способ сбросить лишние килограммы.

Диету на гречке называют одной из самых эффективных. В среднем на ней можно потерять за день один килограмм веса.

То есть за неделю около 7 кг сбросить можно. По отзывам на форумах, кроме потери лишнего веса у тех, кто попробовал такой метод питания улучшилось состояние кожи. Однако это может быть и из-за отказа от сладкого и сдобных выробов.

Плюс гречневой диеты в том, что из всех круп гречка богата на растительный белок, что хорошо для организма. Эта каша содержит достаточное количество калия, магния, железа, кальция и минералов, которые важны для организма.

Самое главное правильно диеты на гречке - кашу нужно есть на завтрак, обед и ужин. При этом добавлять соль к блюдам нельзя. Ограничений по количеству порций нет - можно есть столько, сколько требует организм. Многим на день хватает одного стакана крупы.

Недостатки гречневой диеты:

1. Ограничения – употреблять можно лишь запаренную гречку, воду, несладкий травяной или зеленый чай. В результате этого организм недополучает множество необходимых элементов. Может происходить истощение желез, которые продуцируют ферменты для расщепления гречки.

Соковая диета2. Привыкание организма к такому рациону может состояться, если вы будете сидеть на такой диете более 14 дней. Если же так произойдет, то процесс похудения остановится.

3. Дефицит минералов, микро-, макроэлементов, витаминов. В гречке достаточно много полезных веществ, но их недостаточно для полноценного жизнеобеспечения организма. Может развиться гиповитаминоз.

4. Ухудшение самочувствия - появляется повышенная утомляемость, слабость, головная боль, падает артериальное давление, могут обостряться хронические заболевания.

Преимущества гречневой диеты:

1. Гречневая диета не требует деликатесов, а каша стоит недорого.

2. Крупу легко приготовить в домашних условиях. Понадобится только один способ ее приготовления - запаривать на ночь в воде.

3. Гречка является одной из самых богатых на полезные вещества круп.

4. Каша не содержит избыточного количества углеводов, следовательно – продлевает срок сытости организма.

5. В гречневой крупе содержится большое количество клетчатки, это обеспечивает чистку твоего здоровья.

Перед тем начать гречневую диету, обязательно проконсультируйтесь с врачом.