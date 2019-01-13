Скачать
Воскресенье, 13.01.2019
Пожар на химическом заводе в Калуше: есть ли угроза для населения
Пожар на химическом заводе в Калуше: есть ли угроза для населения
Итоги 12 января: Взрывы в Париже и Киеве, допрос Гриценко и рекорд &quot;Шатдауна&quot; в США
Итоги 12 января: Взрывы в Париже и Киеве рекорд "Шатдауна" в США
Украинка Лопатецкая выиграла четвертый профессиональный титул
Украинка Лопатецкая выиграла четвертый профессиональный титул
Старый Новый год 2019: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь
Старый Новый год 2019: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь

Диета на -7 кг за неделю: быстро и эффективно

Диета на -7 кг за неделю: быстро и эффективно
10:16 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Диетологи назвали быстрый и доступный способ сбросить лишние килограммы.

Диету на гречке называют одной из самых эффективных. В среднем на ней можно потерять за день один килограмм веса.

То есть за неделю около 7 кг сбросить можно. По отзывам на форумах, кроме потери лишнего веса у тех, кто попробовал такой метод питания улучшилось состояние кожи. Однако это может быть и из-за отказа от сладкого и сдобных выробов.

Плюс гречневой диеты в том, что из всех круп гречка богата на растительный белок, что хорошо для организма. Эта каша содержит достаточное количество калия, магния, железа, кальция и минералов, которые важны для организма.

Самое главное правильно диеты на гречке - кашу нужно есть на завтрак, обед и ужин. При этом добавлять соль к блюдам нельзя. Ограничений по количеству порций нет - можно есть столько, сколько требует организм. Многим на день хватает одного стакана крупы.

Недостатки гречневой диеты:

1. Ограничения – употреблять можно лишь запаренную гречку, воду, несладкий травяной или зеленый чай. В результате этого организм недополучает множество необходимых элементов. Может происходить истощение желез, которые продуцируют ферменты для расщепления гречки.

Соковая диета2. Привыкание организма к такому рациону может состояться, если вы будете сидеть на такой диете более 14 дней. Если же так произойдет, то процесс похудения остановится.

3. Дефицит минералов, микро-, макроэлементов, витаминов. В гречке достаточно много полезных веществ, но их недостаточно для полноценного жизнеобеспечения организма. Может развиться гиповитаминоз.

4. Ухудшение самочувствия - появляется повышенная утомляемость, слабость, головная боль, падает артериальное давление, могут обостряться хронические заболевания.

Преимущества гречневой диеты:

1. Гречневая диета не требует деликатесов, а каша стоит недорого.

2. Крупу легко приготовить в домашних условиях. Понадобится только один способ ее приготовления - запаривать на ночь в воде.

3. Гречка является одной из самых богатых на полезные вещества круп.

4. Каша не содержит избыточного количества углеводов, следовательно – продлевает срок сытости организма.

5. В гречневой крупе содержится большое количество клетчатки, это обеспечивает чистку твоего здоровья.

Перед тем начать гречневую диету, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Диета, Похудение, Гречка, Гречневая каша, Как скинуть лишний вес, Как скинуть 7 кг за неделю, Свойства гречки, Польза гречки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В СБУ объяснили, почему вызвали Гриценко на допрос
02 Гороскоп на сегодня, 13 января 2019: все знаки Зодиака
03 "Согласие на секс": Супрун объяснила действие новых поправок в Уголовный кодекс
04 Старый Новый год 2019: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь
05 НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в Украине изменится: морозы утихнут, но метели не уйдут
Синоптики дали прогноз погоды на Старый Новый год
Трамп предложил Ким Чен Ыну новую встречу: Указал время и место
Трамп предложил Ким Чен Ыну новую встречу: Указал время и место
В Париже во время протестов &quot;желтых жилетов&quot; произошли стычки с полицией, сотни задержанных
Протесты "желтых жилетов" во Франции: сотни задержанных
Рецепт дня: салат Мимоза
Рецепт дня: салат Мимоза
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь