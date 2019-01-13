Ученые опровергли опасность красного мяса для сердца

Новости шоу бизнеса: После исследования эксперты не обнаружили вред мяса или молочных продуктов для сердца.

Ученые из канадского Университета Макмастера опубликовали результаты исследования по изучению влияния питания на здоровье сердечно-сосудистой системы и долголетие. Они пришли к выводу, что мясо стоит исключить из списка опасных продуктов.

В исследовании принимали участие более 200 тысяч человек, проживающих в 50 странах. Всех испытуемых разделили на группы, в зависимости от состава их рациона. Самый низкий риск развития болезней сердечно-сосудистой системы, а также преждевременной смерти в целом, оказался у тех, чей рацион в основном состоит из овощей, фруктов, орехов, рыбы, мяса, бобовых и молочных продуктов. По сути, этот рацион очень близок к популярной средиземноморской диете.

Авторы работы отметили, что не обнаружили вред мяса или молочных продуктов для сердца, в то время как их часто считают источниками холестерина. Исследователи пришли к выводу, что употребление молочных продуктов и непереработанного мяса в разумных количествах приносит пользу.

Отказаться же стоит от различных мясных изделий: колбас, сосисок, копченостей, консервированных мясных блюд и полуфабрикатов. Все эти продукты стоит заменить на непереработанное мясо, рыбу и морепродукты. Кстати, не была установлена связь между употреблением жирных сортов мяса и повышенным риском болезней сердца.