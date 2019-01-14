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Понедельник, 14.01.2019
Основные продукты, которые наиболее часто вызывают пищевое отравление
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Основные продукты, которые наиболее часто вызывают пищевое отравление

Пищевое отравление происходит, когда люди потребляют пищу, загрязненную вредными бактериями, паразитами, вирусами или токсинами. Также известное как болезнь пищевого происхождения, оно может вызывать ряд симптомов, чаще всего спазмы желудка, диарею, рвоту, тошноту и потерю аппетита. Какие продукты вызывают отравление и что можно предпринять для его предотвращения? Именно это вы и узнаете ниже. Вот основные 9 продуктов, которые, наиболее часто вызывают пищевое отравление.
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Фото: pixabay.com
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Отравление, Здоровье, Молоко, Рыба, Продукты, Овощи, Яйца, Колбаса.
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