Медики подсказали, какие продукты могут защитить от инфаркта

Новости шоу бизнеса: Сегодня заболевания сердца и сосудов, а также осложнения этих недугов забирают сотни тысяч жизней только в нашей стране.

Эти продукты особенно полезны сердечникам. Кроме того, многие пациенты, которые смогли пережить острую фазу заболевания, на всю жизнь остаются инвалидами.

Этот факт делает сердечно-сосудистые патологии одной из самых острых социальных и медицинских проблем Украины и мира.

Лучшим лечением сердца является эффективная профилактика этой группы заболеваний и своевременное обращение к врачу. Здоровый образ жизни, умеренная физическая активность и, конечно, правильное питание с достаточным содержанием витаминов и питательных веществ - все это укрепит сердце, позволяя самой сильной мышце в нашем теле работать без перебоев долгие годы. Американские врачи-кардиологи составили для своих пациентов список продуктов, который поможет защитить сердце. Стоит прислушаться к специалистам!

Красная морская рыба

Омега–3 жирные кислоты и витамин D, которыми богата красная рыба, являются частью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиологи из США советуют включить эти блюда с свое меню хотя бы 2-3 раза в неделю.

Специи и пряности

Многие сушеные и свежие травы, которые кулинары добавляют в различные блюда для придания им вкуса и аромата, полезны для сердца. Розмарин, базилик и тимьян стоит добавлять в умеренном количестве в повседневные блюда, например, в «Бабочки из лосося».

Черные бобы

Благодаря фолиевой кислоте, магнию и большому содержанию клетчатки черные бобы оказывают антиоксидантное воздействие на организм, поддерживая уровень холестерина и сахара в крови в здоровых пределах. Кроме того, вещества, входящие в состав продукта, снижают негативное воздействие стресса и защищают сердце от излишних нагрузок.

Красное вино

Не все алкогольные напитки опасны для сердца. Разумное количество сухого красного вина, напротив, снижает уровень холестерина, защищая стенки сосудов от холестериновых бляшек. Но, разумеется, важно соблюдать умеренность!

Растительные масла

Нерафинированные растительные масла – одни из лучших протекторов для сосудов, страдающих от повреждений и закупорки. Их рекомендуют добавлять в пищу каждый день.