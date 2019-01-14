Кокосовое масло: советы, маски и многое другое

Новости шоу бизнеса: Много ли вы знаете о кокосовом масле? Мы подобрали интересные факты об этом продукте.

Масло кокоса также употребляют в пищу. В чем его польза и вред, как его правильно добавлять в блюда — обо всем узнаете, ознакомившись с нашим материалом. Использовать этот продукт можно использовать для всего тела — от волос до пальцев на ногах.

Несколько простых советов:

Кокосовое масло смягчает кутикулу, для этого просто втирайте его в кожу вокруг ногтей.

Маска для волос: смешайте кокосовое масло с медом, нанесите на волосы, подержите 40 минут и смойте с помощью шампуня. Перед купанием в волосы можно втереть небольшое количество чистого кокосового масла. Его нужно оставить на волосах на 40 минут. Также можно делать такую маску на ночь, но волосы нужно укрыть шапочкой. Для жирных волос кокосовое масло не рекомендуется.

Кокосовое масло полезно для кожи лица. Вы можете смешать его с пищевой содой — получится домашний скраб. Не забудьте смыть теплой водой.

Маска с кокосовым маслом и медом имеет антибактериальное действие, отлично справляется с прыщами, действует омолаживающе. Возьмите равные пропорции меда и масла и нанесите на лицо на 10 минут.

Можно использовать чистое кокосовое масло вместо гигиенической помады.

Кокосовое масло с солью можно использовать в качестве мягкого пилинга для тела.

Нанесите немного масла на кожу вокруг глаз — и специальный крем не понадобится.

Летом после загара наносите масло на тело, чтобы предотвратить потерю влаги.

Кокосовое масло уменьшает зуд и раздражение при экземе.

Альтернатива ламинированию ресниц: нанесите на них немного кокосового масла перед сном, и ресницы станут длиннее и гуще.

Кокосовое масло можно использовать вместо дезодоранта.

Можно использовать кокосовое масло, как смягчающее средство после бритья.

Питательный крем на основе кокосового масла

Он не только питает, но еще и увлажняет. Растопите 60 миллилитров продукта с ложкой оливкового масла, затем добавьте к смеси каплю бензоина, а потом 10 капель масла розового дерева. Храните не больше двух недель.

Шоколадная маска

Питает, увлажняет и активирует регенерацию. Растопите в микроволновке 1/4 плитки натурального черного шоколада. В шоколад добавьте масло и перемешайте. Средство можно накладывать не только на лицо, но и на зону декольте.

Маска с кокосовым маслом и витамином Е

В кокосовое масло (50 мл) необходимо добавить 10 мл витамина Е. Подобный состав наносится на кожу возле глаз. Он избавляет от морщин.

Для улучшения состояния кожи можно не только использовать домашние маски и скрабы, но и добавлять кокосовое масло в магазинные ухаживающие средства:

бальзам для губ;

средство для снятия макияжа;

крем для глаз;

скраб для лица;

скраб для тела.

Кокосовое масло предупредит преждевременное старение вашей кожи при регулярном применении. Кроме того, вам будет намного легче победить сезонную хроническую усталость благодаря тому, что в этом масле содержатся витамины группы В. Но для этого нужно использовать его в разнообразных блюдах. Множество нервных заболеваний можно победить, если отказаться от сливочного масла в пользу кокосового.

Кокосовое масло в помощь хозяйке

Кокосовым маслом можно удалить жвачку с различных поверхностей. Не верите? Просто проверьте. Кокосовым маслом можно чистить ванную и керамическую плитку. Попробуйте чистить кокосовым маслом деревянные ложки и лопатки. Подойдет оно и для чистки металлических предметов: ложек, вилок, ножей, мойки из нержавейки, кастрюль. Протирая лезвия ножа кокосовым маслом, вы сохраните их острыми. Еще можно восстанавливать кокосовым маслом внешний вид кожаной обуви, сумок и перчаток.

Кокосовое масло в народной медицине

Если у вас трещины на сосках при кормлении, сухая кожа, смажьте грудь кокосовым маслом, проблема быстро уйдет. Если у вас кашель, затруднение дыхания, нанесите кокосовое масло с розмарином на крылья носа, горло, грудь. От кашля поможет чай с кокосовым маслом, оно еще и приятное на вкус, сладковатое.

Кокосовое масло можно использовать для отбеливания зубов. Для этого достаточно 5 минут подержать во рту столовую ложку масла. Но перед процедурой нужно обязательно проконсультироваться с врачом!

Используйте кокосовое масло вместо подсолнечного при приготовлении блюд, в том числе жарке. Но есть нюанс: в кулинарии можно применять только кокосовое масло, на упаковке которого указано: "Можно использовать внутрь". Самым полезным считается продукт, изготовленный холодным прессованием. В нем максимально сохранены все полезные свойства. Такое масло ценнее и дороже. Жидким, а не густым кокосовое масло становится при температуре выше +27 °C.

Кокосовое масло помогает сберечь молодость кожи благодаря жирным кислотам и витамину Е в составе. Добавляйте его в сладкие блюда, салаты, каши. Еще одно свойство кокосового масла — его благотворное влияние на нервную систему при эпилепсии и болезни Альцгеймера. Оно снижает вероятность развития болезней сердца.

Действует противовирусным и противовоспалительным средством. Лечит дерматит, лишай, грибковые поражения, помогает при укусах насекомых. Кокосовое масло —прекрасный источник энергии. У детей с помощью кокосового масла можно лечить опрелости.

С ним вы легко забудете о выпадении волос и избавитесь от перхоти. Волосы будут хорошо укладываться, легко расчесываться, вы надолго забудете о посеченных кончиках. Кокосовое масло поможет сбросить лишний вес — оно подавляет чувство голода, хорошо сжигает жир.

В Аюрведе рекомендуется использовать кокосовое масло при таких заболеваниях:

чесотка;

облысение;

кашель.

Кокосовое масло в кулинарии

Качественный продукт получают из плодов пальмового дерева. Масло извлекают из копры, то есть мякоти кокоса. Консервантов, стабилизаторов в натуральном масле нет. Уникальная особенность кокосового масла: оно усваивается напрямую из кишечника. У него короткая углеводная цепочка, поэтому оно быстро переваривается. Если уж и есть жареные блюда, то использовать для приготовления не маргарин, не сало, не сливочное масло, а кокосовое. Помните, что качественное масло стоит дорого. В рафинированном кокосовом масле нет никакого специфического привкуса, оно не сладкое.

Вы можете:

добавлять его в смузи;

добавлять в овсянку;

добавлять в чай и кофе;

добавлять в ликер Пина Колада;

жарить на нем;

запекать с ним блюда из мяса и рыбы;

добавлять кокосовое масло в печенье.

Вред кокосового масла

Кокосовое масло изредка может вызывать аллергию, причем не при первом употреблении, а лишь на второй-третий раз. Стоит быть осторожным, применяя его при беременности, резкий запах может вызвать сокращение матки. Во время беременности можно заменить полезные вещества, которые есть в кокосовом масле, авокадо и орехами.

Идеальная температура для хранения кокосового масла — комнатная. Перед использованием перемешайте его. Масло не теряет два года своих полезных свойств. Если масло нерафинированное, все это время сохраняется его нежный вкус и тропический аромат.

Для кожи лица и тела кокосовое масло использовали еще во времена Клеопатры. Оно приведет в порядок раздраженную и воспаленную зрелую кожу. Но перед началом применения сделайте тест на чувствительность на маленьком участке кожи, посмотрите, нет ли отека и покраснения. И перед применением обязательно проконсультируйтесь врачом!