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Медики объяснили, чем грозит недосыпание

Медики объяснили, чем грозит недосыпание
00:44 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Спать нужно минимум 7-8 часов, это очень важно для организма.

Американские и испанские ученые выяснили, что сон меньше шести часов в сутки опасен для здоровья. Ученые провели эксперимент с 3 974 жителями Испании. Так оказалось, у кого сон менее шести часов в сутки, более подвержен риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Участников эксперимента разделили на четыре группы в соответствии от их образа жизни и количества сна. Они носили устройство, которое фиксировало сколько длится их сон. Также участники эксперимента прошли медосмотр.

Исследователи выяснили, что вероятность развития атеросклероза повысилась на 27% у тех, кто спал меньше шести часов, по сравнению с испытуемыми, спящими по 7-8 часов. А, риск заболевания сосудов также возрос на 34% у тех, кто спит беспокойно и часто просыпается.

Также ученые отметили, что сон больше 8 часов негативно сказывается на здоровье и может способствовать атеросклерозу.

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Недосыпание, Вред недосыпания, Опасность недосыпания.
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