Врачи назвали кашу, снижающую уровень холестерина в крови

Новости шоу бизнеса: Медики назвали пользу гречки для вашего здоровья.

Гречка - продукт, очень полезный для здоровья. Кроме того, ее легко готовить, и она недорогая. Те, кто ограничивает себя в употреблении злаков, в качестве полезных углеводов обычно едят фрукты и сладкий картофель. Несмотря на то, что гречка обычно входит в список злаков, это не зерно. На самом деле это семена растений - цветков ревеня и кислицы.

В гречке не содержит глютен

Гречка не содержит глютен и безопасна для людей, страдающих целиакией или глютеновой болезнью. Как показывают исследования, даже в высоких концентрациях гречневая мука и ее синтетические белки не вызывают иммунологические реакции у пациентов с целиакией.

Гречка богата полезными питательными веществами

Гречка богата микроэлементами, в том числе марганцем, магнием и медью. Она также является хорошим источником витаминов группы В: B6, пантотеновой кислоты (В5), никотиновой кислоты (В3), фолиевой кислоты (12), тиамина (В1) и холина (В4).

Гречка содержит постоянное волокно

Устойчивое волокно - соединение, которое позволяет снизить уровень сахара после еды, способствует похудению, снижает приступы голода и помогает при диабете.

Гречневая крупа в любом виде содержит постоянное волокно, а в гречневой каше содержится еще больше на 6%.

В гречке содержится несколько недавно открытых биологически активных веществ

Рутин, кверцетин и другие биофлавоноиды:

Было показано, что эти соединения укрепляют мелкие кровеносные сосуды, позволяет предотвратить появление гематом, геморроя и варикоза. Рутин также препятствует образованию тромбов, снижает уровень плохого холестерина и выработки гистамина, помогает при аллергии, передается воздушно-капельным путем, или при непереносимости определенных продуктов.

Танины:

Танины - это вязкие фенольные соединения, которые чаще всего встречаются в чае. Они также присутствуют в большом количестве в гречневой крупе. Было доказано, что танины способствуют снижению бактериальных и вирусных инфекций и помогают при диабете. Вместе с нерастворимой и устойчивой клетчаткой танины благоприятно влияют на полезные виды флоры кишечника, например, лактобактерии и бактероиды, одновременно снижая уровень дрожжевых и вредных бактерий.

D-хироинозитол:

D-хироинозитол - соединение, позволяет улучшить важные элементы биотрансформации сахара, содержащегося в крови (например, выделение гликогена и инсулиночутливисть). Есть данные о том, что это соединение помогает при синдроме поликистоза яичников и диабете 2 типа.

Связанные антиоксиданты:

Как показывают последние данные, собранные исследователями рака, мы еще не знаем о важных типы антиоксидантов. Ранее считалось, что антиоксиданты в основном содержатся в фруктах и овощах. Теперь появляются данные о новой категорию антиоксидантов, называемые связанные антиоксиданты, которые, возможно более полезны. Они встречаются в гречневой крупе и некоторых злаках и активируются флорой кишечника. В гречневой крупе содержится много связанных антиоксидантов, таких как глутатион и супероксиддисмутаза. Эти соединения также термостабильные и сохраняются при тепловой обработке гречневой крупы.