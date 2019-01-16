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Медики рассказали, кому нельзя есть имбирь

Медики рассказали, кому нельзя есть имбирь
03:26 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Имбирь полезный для здоровья, но не всем.

Корень имбиря стал очень популярным в последнее время, но специалисты предупреждают: не всем можно без опасений употреблять имбирь, некоторым людям вместо пользы растение может принести вред. Специалисты рассказали, кому именно нужно исключить имбирь из рациона и больше не включать.

Корень имбиря обладает целым рядом полезных особенностей: он помогает бороться с лишним весом, простудами, снижает уровень воспалений и повышает иммунитет, уменьшает концентрацию холестерина. В его состав входит много витаминов, макро- и микроэлементов, антиоксиданотов, незаменимых аминокислот, эфирных масел, других полезных веществ. Как отмечают специалисты, имбирь обладает действием, приближенным к действию чеснока, но при этом лишен его главного недостатка – резкого запаха.

И все же имбирь можно использовать не всем, подчеркивают эксперты.

Беременные. Говоря о том, кому нельзя употреблять имбирь, они в первую очередь выделяют беременных женщин. Из-за стимулирующего эффекта растительного продукта его добавки способны вызывать сокращения гладкой мускулатуры матки, что чревато нарушениями в развитии плода. По словам медиков, маточные сокращения не позволяют плоду получать необходимое количество полезных веществ.

Пациенты с болезнями крови. Имбирь ускоряет кровообращение и по этой причине его нельзя употреблять людям, имеющим проблемы со свертываемостью крови. Например, больным гемофилией.

Люди с дефицитом массы тела. Имбирь обладает способностью уменьшать аппетит, а также стимулировать метаболизм. Поэтому в случаях, когда вес важен для поддержания здоровья, лучше избегать употребления имбиря, а также добавок, в состав которых он входит.

Принимающие лекарства. В обстоятельствах, когда принимаются лекарства для регуляции артериального давления или лечения сахарного диабета, употреблять имбирь нельзя. Так как имбирь ускоряет метаболизм, медикаменты могут не успевать нормально усваиваться и выполнять свою функцию.

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