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Диетологи рассказали, как макароны влияют на вес

Диетологи рассказали, как макароны влияют на вес
06:42 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Макароны - одно из тех блюд, вокруг которых идет вечный спор о пользе или вреде.

Многие считают, что продукт является очень калорийным и ни в коем случае не подходит для диетического питания, направленного на похудение.

Другие, наоборот, утверждают, что макароны - это источник углеводов, которые нужны организму. На самом деле с макаронами все не так сложно: чтобы они были полезными для здоровья и фигуры, достаточно лишь выбрать правильный продукт и не злоупотреблять им.

В 100 граммах качественного приготовленного продукта, сделанного из муки твердых сортов пшеницы, содержатся 160 килокалорий. Если речь идет о сухом продукте, то на 100 граммов приходится около 350 килокалорий. Калорийность всегда указана на упаковке. Примерно на 75 процентов такие макароны состоят из углеводов (сложные сахара природного типа), а на 10 процентов - из белков.

Макароны, вопреки устоявшемуся мнению, крайне полезны, если выполнены из твердых сортов пшеницы. Их рекомендуют есть людям, которые следят за весом, так как в составе макарон содержатся именно сложные углеводы. Они не увеличивают уровень глюкозы и медленно усваиваются, обеспечивая ощущение сытости на долгое время.

Калорийность готового блюда

Калорийность готовых макарон намного выше, чем в сухом виде. Редко кто ест макароны без каких-либо добавок. Люди любят поливать макароны различными соусами, посыпать тертым сыром, добавить мясо, грибы и так далее. Поэтому калорийность блюда существенно повышается. Если вы следите за своим весом, то нужно учитывать каждый грамм прибавочного продукта, иначе пищевая ценность может быть выше, что навредит талии. В таком случае бессмысленно обвинять именно макароны в том, что вы прибавляете в весе

Польза макарон

Макароны являются источником полезных свойств благодаря своему составу. Сложные углеводы не позволяют уровню глюкозы в крови подниматься, поэтому их можно есть и тем, кто худеет, и диабетикам. Ощущение сытости они дарят на очень длительное время, поэтому многие спортсмены любят употреблять это блюдо.

Правда, надо сказать, что польза макарон может быть только у тех, что изготовлены из твердых сортов пшеницы. В таком блюде много полезных минералов и витаминов, которые помогают зарядиться энергией и бодростью, увеличить работоспособность и настроение. Пасту не только можно, но и нужно включать в рацион каждого человека.

Отдельные вопросы потребления макарон вызывают у людей, пытающихся похудеть. Диетологи давно доказали, что макароны и похудения могут идти рука об руку, так как высококачественный продукт благотворно сказывается на работе всего организма. Если вы не будете есть пасту с огромным количеством жиров (в виде масла, мяса и различных соусов), то вредного в таком блюде нет ничего. Приготовленная паста с сыром на итальянский манер будет отличным обедом или ужином, при этом приблизит вас на шаг к мечте получить здоровое и стройное тело.

Как выбрать макароны, тем кто худеет

Какие макароны стоит выбрать, если вы заботитесь о фигуре и собираетесь похудеть? Во-первых, это должен быть продукт, который на 100% состоит из цельнозерновой муки. В 200 граммах таких макарон содержится около 176 ккал.

Что касается правильных макарон, то, по словам диетологов, их можно употреблять в пищу хоть каждый день. Главное, чтобы добавки к ним были полезными и не перечеркивали все достоинства макарон из цельнозерновой муки.

Польза и вред макарон непосредственно связанны с сортом пшеницы, из которой они изготовлены. Обычная мука не представляет пользы для человеческого организма, а жаль их будет очевидной для всех. Гликемический индекс растет существенно, что очень опасно для диабетиков.

Полезны продукты ярко-желтого цвета, без белых вкраплений. На ощупь такие макароны гладкие, прочные - эти свойства им предоставляет большое количество протеинов. На пачке обычно указывают маркировку «группа А» или 1 класс. Лапша НЕ БУДЕТ развариваться и слипаться во время приготовления.

Блюдо следует употреблять небольшими порциями, а также отказаться от жирных соусов. Полезно добавить к макаронам куриную грудку, морепродукты или фасоль.

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Диета, Похудение, Макароны, Свойства макарон.
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