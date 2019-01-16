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Стало известно, действительно ли кефир нормализует работу кишечника

Стало известно, действительно ли кефир нормализует работу кишечника
09:59 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Считается, что кефир способствует улучшению кишечной микрофлоры и пищеварения, а также может и укреплять иммунитет.

От каких болезней помогает кефир на самом деле.

По словам специалистов в области питания, кефир превосходит даже натуральные йогурты по разнообразию пробиотиков. Но важно, чтобы кефир был "живым" - ему не должно быть больше 5-7 дней с момента производства.

Существует убеждение в том, что кефир помогает пациентам, принимающим антибиотики – препараты, известные своей способностью "убивать" полезную кишечную микрофлору. Однако польза кефира в этом деле все же преувеличена. Эксперименты специалистов Джорджтаунского университета показали, что усиленно пить кефир при приеме антибиотиков для защиты кишечника малоэффективно, и от той же диареи это не спасает

В то же время подтвердилось, что употребление "живого" кефира с полезными молочнокислыми бактериями способствует потере лишнего веса. В частности, исследование ученых из Швейцарии и Канады с участием 125 мужчин и женщин с ожирением продемонстрировало: лактобактерии, подобные тем, что содержатся в кефире, эффективно помогают худеть женщинам. За 24 недели эксперимента женщины из группы, получавшей лактобактерии, женщины ,потеряли два раза больше лишних килограммов.

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Помимо этого, ученые отдельно отмечают роль кефира в профилактике аллергии. По их мнению, даже тем, кто уже страдает от пищевых аллергических реакций, может оказаться полезным начать регулярно пить кефир, так как он способен уменьшать проявления аллергии.

Конкретно, как смогли удостовериться тайваньские научные специалисты, кефир помогает страдающим аллергией на куриные яйца. Исследователи установили, что содержащиеся в кефире полезные бактерии могут тормозить механизмы, провоцирующие аллергические реакции.

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Здоровье, Кефир, Кишечник, Польза кефира, Работа кишечника.
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