Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков

В этот день освящают водоемы, а люди купаются в ледяных прорубях в память о том, что Иисус крестился в реке Иордан. Каким бы святым ни было действо купания в ледяной воде на Крещение, все же врачи советуют начать подготовку хотя бы за два дня. А также придерживаться определенных правил во время купаний.