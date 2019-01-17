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Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков
В этот день освящают водоемы, а люди купаются в ледяных прорубях в память о том, что Иисус крестился в реке Иордан. Каким бы святым ни было действо купания в ледяной воде на Крещение, все же врачи советуют начать подготовку хотя бы за два дня. А также придерживаться определенных правил во время купаний.
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