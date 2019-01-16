Назван напиток, нормализующий артериальное давление

Чрезвычайно полезным продуктом в рационе людей, страдающих артериальной гипертензией, был назван кефир. Конкретно в этом убеждены ученые из Обернского университета в США, проводившие эксперименты на животных вместе с коллегами из Бразилии, исследователями Университета Вила Велья.