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Четверг, 17.01.2019
Назван напиток, нормализующий артериальное давление
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Назван напиток, нормализующий артериальное давление

Чрезвычайно полезным продуктом в рационе людей, страдающих артериальной гипертензией, был назван кефир. Конкретно в этом убеждены ученые из Обернского университета в США, проводившие эксперименты на животных вместе с коллегами из Бразилии, исследователями Университета Вила Велья.
24apteka.com.ua
Фото: из открытых источников
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Питание, Молоко, Лечение, Напиток, Кефир.
23:13 Ср, 16 Январь 2019 Телеграф
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