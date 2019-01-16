Диетологи рассказали, как "сбросить" 7 кг за неделю

Новости шоу бизнеса: По словам экспертов, с помощью кефирно-гречневой диеты можно всего за неделю сбросить от пяти до семи килограмм.

Кефирно-гречневая диета поможет укрепить иммунитет и наладить пищеварение.

Эффективность данной системы питания обусловлена тем, что гречка является хорошим сорбентом – она очищает кишечник подобно щетке, кроме того в гречке содержится множество полезных витаминов и микроэлементов.

О пользе кефира сказано уже немало – этот вкусный кисло-молочный продукт прекрасно очищает кишечник, содержит бифидобактерии, которые помогают укрепить иммунитет и наладить пищеварение.

Кефирно-гречневая диета хороша тем, что переносится очень легко – вы практически не испытываете чувство голода.

Ниже мы предлагаем вам узнать об основных принципах кефирно-гречневой диеты:

Готовить гречку необходимо следующим образом: в кастрюлю насыпать один стакан предварительно промытой гречневой крупы и залить кипятком так, чтобы воды было больше примерно на один палец. Заливать нужно вечером перед сном, чтобы за ночь гречка разбухла и настоялась. Утром она будет рассыпчатой и мягкой, и вы можете начинать диету. Приготовленная таким образом гречневая каша сохраняет все полезные вещества.

Употреблять гречку нужно без соли и масла. Придать вкус гречке помогут несколько капель соевого соуса (соус должен быть хорошего качества и не содержать глаукамат натрия. Хороший соевый соус стоит не менее десяти долларов). Можно добавлять зелень по вкусу.

Кефир обязательно свежий. В день можно выпить один литр кефира. Лучше всего данная диета подходит людям со второй группой крови; В течение дня можно выпить любое количество минеральной воды или зеленого чая без сахара; Позволяется иногда съедать зеленое яблоко или свежий огурец без соли.

Рекомендуется придерживаться данной диеты не более десяти дней. Максимальный срок – две недели, но после этого должен быть перерыв минимум три месяца. Также обязательно проконсультируйтесь с врачом.