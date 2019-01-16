Необъяснимо: какие моменты не может объяснить наука анатомия (Фото) Если у вас рыжие волосы или есть ямочка на подбородке — это мутация, которая красит вас и в какой-то мере отличает от других людей. Но ямочки и рыжие волосы привычны нашему глазу и ими сложно удивить, так как встречаются такие мутации довольно часто. Подборка настолько редких человеческих аномалий, что шанс встретить человека с такими мутациями равен, наверное, 1%.