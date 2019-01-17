Ученые назвали продукты, которые могут навредить внешности

Новости шоу бизнеса: Названы продукты, портящие вашу красоту.

Мы то, что мы едим. Это непреложная истина. И вроде бы все уже знают, что вредно, а что полезно, но все равно включают в рацион продукты, употребление которых негативно сказывается на внешности.

Даже если вы питаетесь правильно и довольны своим весом, в вашем рационе все равно могут быть продукты, провоцирующие микровоспаления и старение кожи. Вот список самых опасных из них, составленный по результатам последних исследований американских ученых.

1. ЖИРНАЯ ПИЩА

Чрезмерное употребление жирной пищи провоцирует воспалительные процессы в организме. Именно из-за несбалансированного питания могут возникать проблемы с кожей - появляются высыпания на теле и лице. Жиры, содержащиеся в выпечке и фастфуде, закупоривают артерии, что ведет к преждевременному старению кожи. Она просто теряет эластичность.

Однако не стоит совсем отказываться от жиров. Например, оливковое и кокосовое масло содержат необходимый витамин Е. Он стабилизирует работу клеток, помогая коже сохранять молодость и упругость.

2. ХЛЕБ

Хлеб, который продается в обычных магазинах, делают из ржаной или пшеничной муки, но эта мука очищена - она лишена изначальной ценности, которая заложена природой. При производстве муки клетчатка (кладезь витаминов и минералов) размалывается в пыль.

Очищенная мука зашлаковывает организм. Мука, как клей, обволакивает пищу и мешает ей расщепляться. В результате вы не получаете достаточное количество питательных веществ и витаминов, а чувство голода появляется уже через пару часов после приема пищи.

При этом самый сильный вред наносит дрожжевой хлеб, так как дрожжи провоцируют образование слизи, которая разрушает волокна коллагена. В итоге кожа теряет упругость и становится дряблой.

3. СОЛЬ

Исторически сложилось так, что соль - одна из самых любимых специй. Но ее чрезмерное потребление вредит организму. В среднем человек, у которого нет проблем со здоровьем, может потреблять в сутки около 25 г соли. При превышении этой нормы остатки накапливаются в организме. А теперь представьте, что этот процесс продолжается годами.

Соль задерживает воду, баланс между калием и натрием в организме нарушается, и человек начинает страдать от отеков. Если вы замечаете у себя некрасивые мешки под глазами, значит, потребление соли срочно нужно сокращать.

4. САХАР

Углеводы разрушают коллаген, из-за чего на лице появляются морщины, а овал лица провисает и становится нечетким. Также, когда белок коллагена разрушается, происходит увеличение пор. В итоге поверхность кожи теряет гладкость. Цвет кожи становится сероватым. Лицо постоянно выглядит уставшим.

По данным Американской медицинской ассоциации, рекомендуется употреблять в день не больше 4-6 чайных ложечек сахара. Это касается не только чистого сахара, который вы кладете в чай или кофе, но и сахара, который вы получаете с фруктами и другими продуктами.

5. ГАЗИРОВКА

Газированные напитки состоят из определенного количества сахара (либо сахарозаменителя) и кислоты. С сахаром мы разобрались в предыдущем пункте, так что перейдем к кислоте. Именно она убивает полезные бактерии в кишечнике и уничтожает микрофлору. Это приводит к воспалениям, которые первым делом отражаются на лице. Поэтому, если ваша кожа склонна к акне, розацеа, экземе, постарайтесь вычеркнуть газировку из своего рациона.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ КОЖИ?

Кисломолочные продукты. Содержащиеся в них лактобактерии нормализуют работу кишечника, от здоровья и правильной работы которого зависит красота кожи.

Рыба и морепродукты. Жирные сорта - скумбрия, лосось, сардины, сельдь и тунец - содержат омега-3, а значит, обладают противовоспалительными свойствами, улучшают состояние кожи и предупреждают образование морщин.

Мясо. Телятина, баранина, птица - идеальный источник полноценного белка, который хорошо усваивается, улучшает общее состояние кожи и участвует в восстановительных процессах.

Овощи. Особенно полезны брокколи и морковь. Они богаты антиоксидантами, включая витамины C и E. А также усиливают процесс выработки коллагена.

Фрукты. Цитрусовые и особенно лимоны выводят токсины, противостоят окислительному стрессу.

И конечно, вода. Она на просто полезна, она очищает организм. Старайтесь пить воду, температура которой чуть ниже комнатной. Добавьте пару кубиков льда. Такой напиток заставит организм затрачивать больше энергии на подогрев жидкости.