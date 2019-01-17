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Эксперты объяснили, кому вредно есть бананы

Эксперты объяснили, кому вредно есть бананы
05:37 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В ходе исследований оказалось, что бананы полезны не всем.

Ученые выяснили, что эти желтые ягоды обладают массой полезных свойств, но в тоже время они могут стать причиной недомогания и даже дать старт развитию опасных заболеваний. Эксперты рассказали о том, какие побочные эффекты могут вызывать бананы.

Так ученые установили, что бананы обладают большим количеством полезных свойств, поэтому их рекомендуют употреблять в пищу всем людям. Они способны устранять бессонницу, отеки, а также быстро и на длительное время утоляют голод.

Чем опасна желтая и сладкая ягода?

Обратная сторона медали – сложность переваривания бананов в организме. Поэтому у некоторых людей этот фрукт вызывает тяжесть в желудке и даже изжогу. В редких случаях ягоды могут вызывать метеоризм и раздражение кишечника. Такие неприятности появляются в связи с брожением фрукта в кишечнике.

Также ученые установили, что бананы воздействуют на уровень свертываемости крови, повышая его. В некоторых случаях фрукты вызывают образование тромбов. Чрезмерно большое употребление бананов приводит к повышению уровня сахара в крови. Также ученые установили, что бананы могут обезвоживать организм.

Эксперты не рекомендуют употреблять бананы людям, страдающим от инсультов и заболеваний сердца. Кроме того, он них следует воздержаться диабетикам, людям, страдающим от желудочных заболеваний, а также ожирением.

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Бананы, Свойства бананов, Вред бананов, Кому нельзя есть бананы, Кому бананы вредны, Опасность бананов.
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