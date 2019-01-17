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Четверг, 17.01.2019
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Как избавится от лени и настроится на работу после новогодних праздников

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Как избавится от лени и настроится на работу после новогодних праздников
11:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Праздники – время расслабления, вы забываете о своих ежедневных заботах и просто отдыхаете, но как же прийти в форму и настроится на рабочий лад?

После празднования Нового 2019 года и Рождества очень трудно возвращаться к работе. А настроиться на нужный лад – практически невозможно после съеденного и выпитого.

Планируйте будущее

Психологи утверждают, что ожидание нового "праздника" вызывает положительные эмоции и может помочь справится с депрессией.

Ожидание чего-то желаемого вызывает похожие положительные эмоции, как и те, которые мы испытываем во время праздника. Чтобы справится с послепраздничным унынием обязательно начни планировать отпуск или небольшое путешествие.

Наладьте режим дня

Во время праздником наш распорядок дня полностью нарушается: поздний отход ко сну и, соответственно, еще более позднее пробуждение, хаотичное и очень сытное питание.

Чтобы вернуться к повседневной жизни и работе, необходимо снова наладить привычный распорядок дня и восстановить/заняться физическими нагрузками. Здоровый сон даст силы для повседневной и социальной жизни, а физические упражнения обеспечат энергией.

Питайтесь правильно и откажитесь от алкоголя

Алкоголь, к которому мы так привыкаем за время праздников, необходимо исключить из своей жизни. После праздников пополните свой холодильник полезными продуктами. А для того, чтобы избежать переедания, питайтесь каждые 3-4 часа небольшим порциями.

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