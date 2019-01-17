Скачать
Четверг, 17.01.2019
Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
Кошельки украинцев станут тяжелее: НБУ выпустит монеты в 5 и 10 гривен
Кошельки украинцев станут тяжелее: НБУ выпустит монеты в 5 и 10 гривен
УХЛ: Донбасс по буллитам обыграл Днепр в матче лидеров
УХЛ: Донбасс по буллитам обыграл Днепр в матче лидеров
Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков
Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков

Названа специя, которая способна "убить" раковые клетки

Названа специя, которая способна &quot;убить&quot; раковые клетки
12:04 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Куркумин – это главное вещество известной всем пряности куркумы.

Куркумин обладает способностью угнетать активность опухолевых клеток.

Ученые из нескольких американских вузов смогли разработать технологию, позволяющую использовать куркумин для уничтожения раковых клеток.

То, что куркумин обладает способностью угнетать активность опухолевых клеток, показывали и предварительные исследования. Однако данная субстанция не растворяется в воде, что делало невозможным ее использование в качестве лекарственного компонента. По словам ученого Сантоша Мисра из Иллинойсского университета в Урабане-Шампейне (один из участников проекта), если лекарство не растворяться в воде, оно не пройдет через кровоток, что сделает его совершенно бесполезным.

Но ученые все же нашли способ растворить куркумин, чтобы течение крови смогло доставить его к злокачественной опухоли и уничтожить ее клетки.

Диетологи назвали напитки, которые могут спровоцировать болезни почек

Исследователи придумали соединить куркумин с молекулами платины – она, как выяснилось, не только растворяет куркумин, но и сама обладает терапевтичеким эффектом в отношении различных типов рака (в частности, рака груди и меланомы).

"Комбинация куркумина с платиной молочной железы уничтожает ДНК раковых клеток, при этом куркумин подавляет сигнальный путь STAT3, позволяющий активироваться раковым клеткам", - сообщили специалисты.

В ходе своих изысканий ученые поместили куркумин внутрь макроциклической молекулы кукурбитурила, способной принимать различные формы и растворяется в воде. Куркумин при этом усиливает лечебное действие платины, пояснили эксперты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Специи, Раковые клетки, Опухоли, Куркумин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
02 Гороскоп на сегодня, 17 января 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления с Днем рождения: открытки и смс на 17 января
04 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
05 "Нафтогаз" в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек "Укрнафте"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
Укрзализныця запускает новые онлайн-сервис
Укрзализныця запускает новые онлайн-сервис
Валюта резко подешевела: Нацбанк дал курс валют на 17 января
Нацбанк дал курс валют на 17 января
Оле Поляковой 35: стало известно, почему певица стала любимицей украинцев
Оле Поляковой 35: стало известно, почему певица стала любимицей украинцев
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь