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Назван продукт, который "сжигает" жировые отложения

Назван продукт, который &quot;сжигает&quot; жировые отложения
15:54 Сегодня Телеграф ukrhealth.net Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Желающим похудеть людям советуют употреблять йогурты, так как они являются отличными помощниками в избавлении от лишних килограммов.

Худеющим стоит включить йогурт в свой рацион. К такому выводу пришли ученые из Норвегии.

Научные специалисты сделали вывод, что пробиотические добавки могут оказать большую услугу человеку. Так, если ежедневно употреблять йогурт, обогащенный пробиотиками, то можно избавиться от 600 граммов веса всего через три недели.

К такому выводу пришли эксперты в ходе анализа 15 предыдущих исследований, которые были посвящены воздействию пробиотиков на организм. Почти тысяча взрослых людей заметили, что после употребления пробиотических добавок в них существенно снизился вес за 3-12 недель.

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Также отмечается, что благодаря йогуртам можно уменьшить индекс массы тела и количество жира в организме. Причина такого положительного результата кроется в том, что пробиотики способны устранить дисбаланс в кишечнике, что приводит к тому, что организм превращает калории в жир, вызывая появление лишних килограммов.

Полученный эффект ученые назвали незначительным. Они считают, что необходимы дополнительные исследования в данной сфере, которые позволят узнать больше о том, как пробиотические добавки влияют на человека.

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Все по теме:

Здоровье, Похудение, Жиры, Как похудеть, Йогурты, Сжигание жиров.
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