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Вред вегетарианства: почему отказ от мяса опасен

Вред вегетарианства: почему отказ от мяса опасен
18:37 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Вегетарианцы в несколько раз чаще берут отгулы по болезни, чем их коллеги, которые едят мясо.

Специалисты считают, что употреблять животный белок все же нужно, поскольку он позволяет избежать многих проблем со здоровьем.

Наблюдение за работой тысячи офисных сотрудников показало, что вегетарианцы в несколько раз чаще берут отгулы по болезни, чем их коллеги, которые едят мясо. По словам специалистов, две трети вегетарианцев в ходе бесед с ними признались, что в 2018 году они чаще брали на работе отгулы из-за простуды, гриппа и других незначительных недомоганий, чем в предыдущие годы.

"За помощью к врачам в период инфекций исключившие из своего рациона мясо люди обращаются в три раза чаще остальных. Отказавшиеся от мяса отсутствуют на работе из-за плохого самочувствия почти пять дней в год — мясоеды пропускают столько в течение двух лет", — заявили исследователи.

Питательные продукты, которые богаты растительным белком

Это не первая работа, подтверждающая болезненность вегетарианцев в сравнении с мясоедами. Так, австрийские ученые из Медицинского университета в Граце смогли получить свидетельства того, что вегетарианцы чаще мясоедов страдают от тяжелых болезней – например, они чаще оказываются жертвами рака, инфаркта миокарда, психических нарушений. В среднем качество жизни вегетарианцев ниже, и они чаще нуждаются в помощи здравоохранительной системы, также констатировали исследователи.

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Пища, Мясо, Продукты, Вегетарианство, Мясоеды.
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