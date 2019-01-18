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Диетологи назвали жирные продукты, способствующие похудению

Диетологи назвали жирные продукты, способствующие похудению
06:48 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Жирные продукты, которые можно и даже нужно есть.

Эти жирные продукты делают здоровье крепче, а фигуру – стройнее.

Семга. Ее главная польза для здоровья – насыщенность жирной кислотой Омега-3, попадающая в организм только вместе с едой. Омега-3 обладает свойством защищать целостность клеток, благодаря чему делает значительно крепче иммунную систему.

Творог. Один из лучших для здоровья жирных продуктов - источников кальция. Кальций играет важную роль в процессе свертывания крови и помогает кровеносным сосудам расслабляться и сжиматься, а также жизненно необходим для сокращения мышц и функционирования нервной системы, он способствует снижению артериального давления, предохраняет от рака кишечника.

Оливковое масло. Кажется, в полезности этого жирного продукта для здоровья уже никто не сомневается. Оливковое масло нормализует артериальное давление и снижает концентрацию опасного холестерина в сосудах.

Авокадо. Фолиевая кислота, содержащаяся в авокадо, нормализует уровень серотонина, поднимет настроение, нормализует кровообращение, улучшает доставку питательных веществ к головному мозгу. Кроме того, авокадо обеспечивает организм калием, недостаток которого ведет к гипертонии.

Яйца. Будучи жирным продуктом, яйца приносят здоровью много пользы. Они содержат в себе незаменимые аминокислоты, холин, фолиевую кислоту, биотин, лецитин – данный «букет» улучшает работу печени и мозга, растворяет бляшки в кровеносных сосудах.

Шоколад. Его употребление обеспечивает поступление в организм антиоксидантов, которые препятствуют воспалениям в организме, тем самым предотвращая развитие опухолей.

Миндаль. Миндаль нормализует функции печени и селезенки, а также обладает противосудорожными свойствами и позитивно влияет на мозговую активность. При употреблении этого продукта снижается подверженность стрессам и бессоннице.

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Диета, Похудение, Как похудеть, Жирные продукты, Жирная еда.
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