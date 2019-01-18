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Врачи назвали продукт, замедляющий старение организма

Врачи назвали продукт, замедляющий старение организма
09:03 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые из США назвали продукт питания, способный существенно повлиять на процессы старения организма.

Речь идет о полезных свойствах белых грибов.  Эффективный антивозрастной эффект оказывают белые грибы за счет содержания ряда антиоксидантов.

В материалах, опубликованных в Medical News Today, рассказывается о полезных свойствах белых грибов. Специалисты из научного центра Университета Пенсильвании изучили содержание в Boletus edulis нескольких антиоксидантов, имеющих важнейшее значение для поддержания тонуса и регенерации. Благодаря эрготионеину и глутатиону любое блюдо способно буквально замедлить действие времени на человека.

Важным фактором стало то, что указанные элементы не способны вырабатываться в организме сами по себе. Грибы же, помимо указанных веществ, замедляющих старение, содержат селен, полезный для иммунной системы, и витамин D, улучшающий кожные покровы и ингибирующий окислительные процессы на уровне клеток. Указанные аминокислоты есть и в овощах, фруктах, но именно в Boletus edulis их содержание превышает в 10 раз любой другой продукт. Это помогает избежать не только влияния возраста, но и защищает от раковых, кардиологических заболеваний и болезни Альцгеймера. 

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Так, ранее проведенный анализ рациона пенсионеров в Японии и Сингапуре показал, что те из них, кто регулярно поедал блюда из белых грибов, менее подвержены деменции. Такой эффект достигается из-за того, что антиоксиданты контролируют уровень кислорода в активных формах, благодаря чему ДНК, обеспечивающие жизнь клеток молекул и клеточных мембран защищается от повреждений. Организм стареет именно из-за накопления поврежденных вследствие окислительных процессов частиц в клетках. Вещества же, препятствующие указанному процессу, в буквальном смысле продлевают молодость.

Напомним, Можно долго перечислять все полезные витамины и минералы, которые содержатся в топинамбуре, но важно упомянуть о инулине - веществе, необходимом страдающим сахарным диабетом. И это не единственный коварный недуг, с которым борется топинамбур.

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Здоровье, Продукты питания, Грибы, Белые грибы, Советы медиков.
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