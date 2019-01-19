Диетические продукты, от которых можно набрать лишний вес

Диетические продукты, такие как маркированные «маложирные», «низкокалорийные» или «без жира», специально продаются людям, которые хотят похудеть. Тем не менее многие диетические продукты могут принести вашей талии больше вреда, чем пользы. Вот список диетических продуктов, которые часто считаются полезными для здоровья, но могут фактически привести к увеличению массы тела.