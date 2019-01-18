Несколько вещей, которые определенно не стоит делать перед сном

Мы все время спешим, замучены усталостью и тревогой и с нетерпением ждем вечера, когда сможем расслабиться. Как же мало счастливчиков, которые не имеют проблем со сном. Если вы не один из них, вот несколько вещей, которые стоит прекратить делать, чтобы ваш сон стал качественнее и приятнее.