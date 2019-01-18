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Врачи рассказали, стоит ли полностью отказываться от сахара

Врачи рассказали, стоит ли полностью отказываться от сахара
19:27 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Если человек придерживается здорового питания, допустимой ежедневной нормы сахара у него быть не должно.

Специалист убеждена, что регулярный рацион питания не должен содержать добавленного сахара – организму достаточно того, что человек потребляет с другими продуктами.

"Представление о некой "допустимой ежедневной норме" сахара – это миф в вопросе здорового питания. Добавленный сахар вреден для здоровья в любом количестве", - заявила Скиталинская.

Говоря о том, почему не может быть допустимой ежедневной нормы сахара, она отметила, что любой сахар, поедаемый в дополнение к рациону, - избыточен для организма. Сахар уже попадает в организм, когда употребляются фрукты, ягоды, овощи, каши.

Назван овощ, который нормализует обмен веществ

Съедая сахар помимо других продуктов, человек создает условия для производства излишков энергии, которая откладывается в жир без интенсивной физической нагрузки. Кроме того, по словам врача-диетолога, добавленный сахар провоцирует развитие сахарного диабета второго типа, атеросклероза и ожирения.

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Лечение, Сахар, Еда, Отказ.
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