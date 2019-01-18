Назван овощ, восстанавливающий микрофлору кишечника

Новости шоу бизнеса: О пользе свеклы в питании всей семьи наши предки знали с незапамятных времен.

Современные ученые подтверждают догадки бабушек и называют уникальные качества свеклы. Давайте поговорим о пользе свеклы в рационе женщины. Ведь именно для прекрасной половины человечества у свеклы припасены особые качества.

Свекла помогает сбросить вес

Свекольная диета признается всеми диетологами мира одной из самых эффективных, а главное – безопасных для здоровья. А все потому что в свекле много клетчатки и беатина - биологически активного вещества, которое помогает полному усвоению белка. Поэтому большинство свекольных диет выстроены на дуэте – мясо-свекла. То есть сначала рекомендуется съесть немного свеклы, а затем – кусочек мяса. Чувство сытости при этом возникает очень быстро, а калорийность такого обеда минимальна.

Свекла – подружка для беременных

Польза свеклы несомненна для беременных: в этом овоще много фолиевой кислоты, которая стоит на страже правильного развития ребенка.

Свекла очень полезна во время менструаций

В свекле много железа, которое очень кстати на фоне пусть и небольших, но все-таки кровопотерь во время менструации. К тому же в свекле содержатся вещества, обладающие спазмолитическими качествами. Это помогает при болях во время месячных.

Свекла восстанавливает микрофлору кишечника

Регулярное употребление свеклы показано при хроническом дисбактериозе кишечника. Особенно хорош для этих целей свекольный сок. Он не только помогает восстановить здоровую микрофлору кишечника, но и связывает токсины. Двух-трех ложек свеклы, съеденных после этого достаточно, чтобы содержащаяся в свекле клетчатка "подхватила" эти токсины и вывела их наружу. Свежий цвет лица и исчезновение прыщей (нередко – следствие зашлакованности кишечника) - приятный результат свекольной сокотерапии.

Свекла чистит и укрепляет сосуды

Витамины А, С и флавоноиды, находящиеся в свекле, укрепляют капиллярные ткани. Поэтому о пользе свеклы не устают говорить офтальмологи, настоятельно рекомендуя ее как профилактическое средство против катаракты. А также – как поддержку людям, много работающим за компьютером. Витамин Р, содержащийся в свекле, благотворно действует на кровеносную систему, повышая эластичность кровеносных сосудов, которые испытывают огромные нагрузки во время беременности.

Посещение косметолога для любой женщины – процедура не только косметическая, но и антистрессовая. Увы, на это не всегда хватает времени. Поэтому совсем не стоит отмахиваться от свеклы, как от недостойной замены косметологу. Попробуйте маски для лица на основе свеклы или свекольного сока. Отварную свеклу можно смешать с яичным желтком и получить таким образом маску для сухой кожи. При наличии воспалений на лице хорошо помогает маска со свекольным соком и сырым тертым картофелем. Эта маска смывается теплым молоком.

Свекла восстанавливает блеск волос

Польза свеклы с этой стороны малоизвестна. Но попробуйте хотя бы однажды смешать свежий сок моркови и свеклы, нанести этот фреш на чистые волосы, завернуть в целлофан и слегка прогреть через него феном. А потом оставить маску минут на 30. Имейте в виду, что эта маска немного окрашивает волосы. Поэтому она хороша для брюнеток – их волосы приобретают удивительно-красивый оттенок и блеск.