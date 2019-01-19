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Диетологи рассказали, как можно избавиться от целлюлита

Диетологи рассказали, как можно избавиться от целлюлита
17:30 Сегодня Телеграф hronika.info

Новости шоу бизнеса: Правильное питание может помочь избавиться от целлюлита.

Целлюлит - это, наверное, самый страшный враг женской красоты. Он искажает их бедра, искажает их ягодицы, кожу лишает упругости и гладкости.

С древнейших времен женщины просят у него спасения, но правильного однозначного решения, как от него избавиться, так до сих пор и не найдено.

Как вариант, современная медицина предлагает простой способ избавления от целлюлита - антицеллюлитную диету. Причем врачи считают этот способ более эффективным, чем даже дорогие операции, всегда несут женскому организму ряд опасностей.

Здесь следует обратить внимание на то, что данная диета - это не голодание, а отбор продуктов, разрешенных к употреблению. Голод только приведет к потере мышечной ткани, никоим образом не подчеркнет красоту женской фигуры. Вот, с чего должен состоять рацион женщины, которая хочет избавиться от целлюлита:

Рыба

Этот продукт необходим в рационе для эластичности и упругости кожи. Рыба в меню должна присутствовать 3 раза в течение недели.

Капуста

В этом продукте содержится тартроновая кислота, препятствующая жирам конвертироваться в углеводы. В антицеллюлитной диете важно употреблять именно сырой продукт, иначе тартроновая кислоты уже в нем не будет.

Сельдерей

Это просто кладезь растительных гормонов и эфирных масел, которые принимают активное участие в обменных процессах. Жиры таким образом покидают организм, а целлюлит благополучно исчезает.

Ананас

За стройной фигурой нужно ехать туда, где ананас растет прямо в огороде. Его для стройности рекомендуется употреблять хотя бы раз в неделю, и бромелайн - волшебная вещество, уничтожающее целлюлит - содержится только в этом плоде.

Вода

Этим продуктом природа пока человека не обделила, но пить воды следует, чем больше, тем лучше, ну, не до фанатизма, конечно. Если выпивать хотя бы 2 л чистой воды в день - целлюлита не будет.

В дополнение к перечисленным советов, полезным будет и еще одно - занятия спортом (фитнесом в том числе) - чтобы терялись лишние килограммы.

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Целлюлит, Полезные продукты, Как избавиться от целлюлита, Какие продукты спасут от целлюлита.
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