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Медики объяснили, кому нельзя есть киви

Медики объяснили, кому нельзя есть киви
19:46 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Киви полезный фрукт, но не для всех.

Киви является фруктом, в котором содержится много витаминов и полезных микроэлементов. Однако далеко не всем он будет полезен и способен нанести больше вреда, чем пользы.

Даже у здорового человека без аллергических реакций регулярное чрезмерное употребление киви может вызвать гипервитаминоз витамина С, ведь в киви его содержится в 4 раза больше, чем в лимоне.

Людям, которые страдают диареей, противопоказано киви в рационе. Также его стоит исключить людям с повышенной кислотностью желудка и различными расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Киви не стоит добавлять в рацион маленьких детей, ведь он является аллергеном. У взрослых, которые страдают от аллергии на киви, может возникать дерматоз глотки, отек языка и приступы астмы.

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