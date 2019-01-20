Продукты, которые являются лучшей альтернативой сахару Потребление сахара растет с каждым днем. Современные дети из развитых стран уже к 10 годам съедают норму сахара, рекомендованную до совершеннолетия. Что уж говорить о взрослых! Значит, пришло время отказаться от него, но чем же заменить сахар? Давайте разбираться вместе со специалистами!