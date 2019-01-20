Скачать
Воскресенье, 20.01.2019
Парубий анонсировал рассмотрение изменений в Конституцию по НАТО и ЕС
Парубий анонсировал рассмотрение изменений в Конституцию по НАТО и ЕС
Порошенко пообещал восстановить аэропорт Донецка
Порошенко пообещал восстановить аэропорт Донецка
Australian Open-2019. Свитолина и Киз откроют игровой день
Australian Open-2019. Свитолина и Киз откроют игровой день
Врачи рассказали, как короткий сон влияет на здоровье
Врачи рассказали, как короткий сон влияет на здоровье

Медики назвали продукты, которые помогут очистить организм за неделю

Медики назвали продукты, которые помогут очистить организм за неделю
12:34 Сегодня Телеграф healthystyle Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Названы продукты, которые помогут быстро очиститься вашему организму.

5 продуктов, которые помогут очистить организм за 7 дней. Нашему организму, чтобы хорошо себя чувствовать, время от времени нужно очищение. И, чтобы очистить организм, вовсе необязательно ходить на специальные процедуры или пить лекарства – достаточно включить в свой рацион некоторые продукты.

Лук

Молодой лук способствует усвоению питательных веществ, а также улучшает процесс пищеварения. Кроме того, этот продукт обладает противомикробными и противоопухолевыми свойствами.

Диетологи советуют включать лук в свой ежедневный рацион, чтобы в организме не накапливались вредные вещества.

Свекла

Молодая свекла помогает печени выводить токсины из организма, а также поддерживает ее здоровье.

Интересно, что ученые доказали и омолаживающие свойства данного продукта: если не хочется рано стареть, необходимо 4 раза в неделю есть сырую свеклу (можно пить сок).

Оливковое масло

Оливковое масло не только насыщает организм витамином Е и жирными кислотами, но и способствует снижению холестерина.

Также оливковое масло в паре с фруктовыми соками очень благотворно влияет на желчный пузырь.

Капуста

Волокна обычной, белокочанной капусты выводят из организма все токсины, а также способствуют уменьшению целлюлита.

Чтобы забыть об «апельсиновой корочке», необходимо ежедневно есть салат из свежей капусты.

Яблоко

Яблоки за счет своего уникального состава помогают очищать весь организм.

Интересно, что пектин – основа яблока, не просто выводит токсины и нормализует обменные процессы, но и очищает организм от металлов и вредных пищевых добавок.

Важно: включи вышеперечисленные продукты в свой ежедневный рацион, и уже через 7 дней ты заметишь реальные изменения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Правильное питание, Полезные продукты, Очистка организма, Как очистить организм за неделю.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 января 2019: все знаки Зодиака
02 "Безнадежная миссия в Москву": Маас не смог достичь компромисса с Лавровым
03 Настя Каменских поделилась снимком с Потапом и Позитивом
04 Пакьяо решением судей победил Бронера
05 Компания Apple выпустила уникальный аксессуар
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Епифаний рассказал, что запланировала ПЦУ после его интронизации
Епифаний рассказал подробности его интронизации
В Украину возвращаются морозы и снег
В Украину возвращаются морозы и снег
В Украине отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта
Сегодня День памяти защитников Донецкого аэропорта
Рецепт дня: котлеты с сырной начинкой
Рецепт дня: котлеты с сырной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь