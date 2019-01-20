Продукты, от которых нельзя отказываться

В погоне за стройной фигурой, о которой мечтает каждый человек, какие только способы не появляются. Особенно популярны различные диеты - кефирная, Дюкана, вегетарианская, звёздные. Но даже на самом строгом питании не следует отказываться от некоторых продуктов, ведь они играют важную роль для нашего организма. Отказ от них приведёт к пагубным последствиям.