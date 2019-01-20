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Продукты, от которых нельзя отказываться
В погоне за стройной фигурой, о которой мечтает каждый человек, какие только способы не появляются. Особенно популярны различные диеты - кефирная, Дюкана, вегетарианская, звёздные. Но даже на самом строгом питании не следует отказываться от некоторых продуктов, ведь они играют важную роль для нашего организма. Отказ от них приведёт к пагубным последствиям.
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