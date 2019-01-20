Медики назвали продукт, который способствует улучшению слуха

Новости шоу бизнеса: В сыре обнаружили "метионин", который способный защищать нервные волокна от повреждений.

Сыр способен оказать благотворное влияние на слух человека. Американские ученые выявили свойства сыра, положительно влияющие на слуховой аппарат человека.

Группа ученых, в ходе изучения данного вопроса, обнаружила в сыре содержание аминокислоты «метионин», способной защищать нервные волокна от повреждений. По мнению исследователей, разработав правильную методику, с помощью одного из любимых во всем мире продуктов, возможно лечить различные слуховые дисфункции в том числе и полную глухоту.

Результатами этих научных изысканий заинтересовались в первую очередь, как ни странно, военные США, планирующие создать на их основе комплекс лечения пострадавших от оглушающих взрывов.