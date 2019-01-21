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Питательно и полезно: топ-10 корнеплодов
Корнеплоды уже давно являются частью рациона питания большей части населения планеты. Съедобная часть растения, которая растет под землей, например, картофель, морковь и лук - это несколько распространенных примеров, с которыми большинство знакомо. Тем не менее существует много других видов корнеплодов - каждый с отдельным набором питательных веществ и полезных свойств.
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