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Стало известно, почему чай с лимоном нельзя пить постоянно

Стало известно, почему чай с лимоном нельзя пить постоянно
09:39 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Чай с лимоном известен как одно из самых эффективных средств против простуды.

Этот напиток многие употребляют для похудения. Сам лимон обладает антиоксидантными средствами, но при добавлении в чай его разрушительное воздействие на слизистую желудка значительно ослабевает.

Негативное воздействие лимонной кислоты на слизистую – один из вредных эффектов чая с лимоном. Особенно опасно это для больных гастритом. Поэтому гастроэнтерологи советуют в период обострения гастрита принимать чай с молоком, медом или травяной, но не с лимоном.

При простуде многие делают еще одну ошибку, когда пьют чай с лимоном в неограниченных количествах. Они думают, что таким образом помогут себе быстрее. На самом деле – большое количество чая – черного или зеленого – да еще с лимоном – станет причиной расстройства нервной системы с проявлением бессонницы, усталости, сонливости, при которой уснуть очень проблематично. Чайный кофеин – танин – и витамин С, содержащийся в лимоне в огромном количестве, входят в список продуктов, усиливающих мозговую деятельность, способствующих активизации кровообращения.

– Употребление чая с лимоном в большом количестве в течение нескольких дней – это то же, что постоянное взбадривание себя энергетиками, для нервной системы это не проходит бесследно, – уверяет кандидат медицинских наук Татьяна Васильчук.

Но наиболее разрушительное воздействие чай с лимоном наносит зубной эмали. В Королевском колледже Лондона провели исследование, объектами которого стали 300 человек с серьезными болезнями зубов. Проанализировав рационы питания обследуемых, ученые установили основную причину заболеваний – кислота и сахар в различных напитках, которые употребляли люди. В числе таких напитков – фруктовый чай, соки, вода или чай с лимоном.

Однако только установлением причины ученые не ограничились. В ходе дальнейших исследований они выяснили, что максимально негативное воздействие на зубную эмаль напитки, подобные чаю с лимоном, оказывают, если пить их медленно, в течение продолжительного времени. Результаты этой работы были опубликованы в популярном в Англии стоматологическом журнале British Dental Journal. Там утверждается, что наибольший вред напитки с сахаром и кислотой наносят, если употреблять из до или после еды. А вот если делать это во время приема пищи, то риск возникновения заболеваний зубов снижается вдвое.

Сколько же можно пить чая с лимоном в день? Английские ученые рекомендуют не более трех – четырех чашек. В крайних случаях разрешается максимально шесть чашек.

Как уже было сказано, крепкий чай с лимоном может стать причиной бессонницы. По этой причине его не следует употреблять женщинам при грудном вскармливании. Танины не дадут уснуть и младенцу, что на его неокрепшей нервной системе скажется более отрицательно, чем даже на маминой. А в период беременности женщинам не рекомендуется употреблять этого чая более двух чашек в день.

Лучшие согревающие напитки при простуде

Чай с лимоном повышает внутриглазное давление. Следовательно, больным глаукомой он категорически запрещен.

И главное, о чае с лимоном даже помышлять не следует тем, у кого аллергия на цитрусовые. Кстати, ни чай не снижает воздействие лимонной кислоты, ни лимон не снижает крепость чая, несмотря даже на то, что при добавлении лимона цвет чая становится значительно светлее. Поэтому надеяться на то, что при смешивании чай и лимон будут не столь вредными, не имеет смысла.

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Здоровье, Напитки, Чай, Чай с лимоном, Советы медиков, горячие напитки.
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