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Медики назвали овощ, который защитит печень от воздействия алкоголя

Медики назвали овощ, который защитит печень от воздействия алкоголя
11:43 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Томаты блокируют действие алкогольных напитков на печень и на мозг.

Вердиктом ученых о том, что помидоры могут защищать печень и мозг от разрушительного воздействия алкоголя, завершились проводившиеся в США эксперименты на мышах.

Томаты обязательно должны присутствовать в рационе питания людей, часто скрашивающих свой досуг спиртным, - об этом говорят полученные данные.

В ходе опытов на мышах американские исследователи убедились в положительном влиянии томатов на организм при употреблении алкогольных напитков.

Испытуемые грызуны были поделены на две группы. В одной из них мыши получали дозы алкоголя вкупе с порошком из концентрата томатных веществ. В другой – только алкоголь. Спустя 30 дней у животных проверили состояние внутренних органов.

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Таким образом было замечено, что в гораздо лучшем состоянии печень и мозг сохранились у тех мышей, которым давали добавку из томатов. Животные, которые не употребляли помидоры, демонстрировали симптомы поражения тканей внутренних органов, схожие с теми, что наблюдаются у людей при хроническом алкоголизме.

«Количество томатного порошка, содержащее столько же питательных веществ, сколько один свежий помидор, эффективно блокировало действие алкогольных напитков на печень и на мозг в 90 % случаев», - поделились ученые данными эксперимента, добавив, что такого же действия томатов можно ожидать и в отношении человеческого организма.

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Все по теме:

Алкоголь, Овощи, Печень, Алкогольное воздействие.
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