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Диетологи назвали фрукт, который помогает для быстрого похудения

Диетологи назвали фрукт, который помогает для быстрого похудения
08:03 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Пектин, который присутствует в этом фрукте, помогает выведению холестерина, токсинов и лишней жидкости с вашего организма.

Абрикос поможет не только похудеть, но и поднять иммунитет.

Абрикосы - это отличный вариант для разгрузочной монодиеты. Большое количество полезных и питательных веществ, сладкий вкус и низкая калорийность (в 100 граммах- 44 калории) дадут вам возможность за 3 дня сбросить от 1 до 4 килограммов.

Абрикос поможет не только похудеть, но и поднять иммунитет, укрепить сосуды и сердечную мышцу.

Поэтому абрикосовую диету можно рекомендовать людям разных возрастов.

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Диета на 3 дня

1 килограмм свежих абрикосов разделить на 5-6 приемов пищи и употреблять в течение дня. Также необходимо сварить компот из кураги (1 стакан кураги на 3 литра воды, сахар не добавлять) и пить в течение дня. Но не злоупотребляйте абрикосовой диетой. Знайте, что ею можно пользоваться не чаще 1 раза в 2-3 месяца.

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Диета, Похудение, Фрукты, Фруктовая диета, Как быстро похудеть, Абрикос, Диета на 3 дня.
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