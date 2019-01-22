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Стало известно, как куриные яйца влияют на сердце

Стало известно, как куриные яйца влияют на сердце
10:02 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Любители куриных яиц отличаются более крепким сердцем, констатировали научные специалисты.

Куриные яйца оказались "лекарством" от инсульта.

Согласно данным совместного исследования китайских и британских ученых, опубликованным в журнале Heart, употребление яиц в действительности является эффективной мерой по предотвращению инсульта.

Авторы новой работы установили: употребление всего одного яйца в день дает выраженный эффект профилактики в отношении мозгового удара.

"Съедая одно яйцо в день, мы снижаем риск инсульта на 26%", - процитировал ученых Heart.

В частности, специалистами медицинской школы Пекинского университета были проанализированы данные более полумиллиона человек от 30 до 79 лет, полученные в период с 2004 по 2008 год при проведении масштабного опроса населения Китая. Отобрав немногим более 420 тысяч человек, у которых не было рака, болезней сердечно-сосудистой системы и диабета. В дальнейшем в течение 9 лет за этими людьми врачами велось постоянное наблюдение.

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Сравнив показатели здоровья испытуемых в начале и финале наблюдений, ученые обнаружили: люди, которые регулярно едят яйца, гораздо лучше защищены от риска возникновения у них инсульта и инфаркта. По словам научных специалистов, высокое содержание хорошо усваиваемого белка, витаминов и биоактивных веществ (фосфолипидов и каротиноидов) обуславливает благотворный эффект от употребления яиц в их влиянии на организм.

"У тех, кто ест яйца каждый или почти каждый день, на 26% ниже риск геморрагического инсульта и на 28% ниже смертность от него, а также на 18% меньше риск других сердечно-сосудистых заболеваний. Риск развития ишемической болезни сердца у них оказался понижен на 12% по сравнению с участниками, которые почти никогда не ели яйца", - заявили исследователи.

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Здоровье, Инсульт, Лекарства, Яйца, Лекарственные средства, Куриные яйца, Советы медиков, Польза яиц.
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