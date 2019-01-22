Если есть чеснок каждый день: результат

Чеснок - это растение, которое каждый из нас пробовал хотя бы раз. Мы настолько привыкли к этому, что даже не замечаем уникальности этого продукта. Знаете ли вы, что полезные свойства этой пищи не ограничиваются защитой от простуды?