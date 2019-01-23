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Среда, 23.01.2019
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Медики рассказали, какой продукт может защитить от деменции
00:26 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Важные преимущества грецких орехов для здоровья.

Грецкие орехи являются одними из самых полезных питательных продуктов, которыми нас только может обеспечить природа. Эксперты в области здорового питания из Испании назвали 5 основных преимуществ грецких орехов.

Необходимо начать с того, что грецкие орехи насыщенными жирными кислотами Омега-3, которые снижают риск депрессии и болезни Альцгеймера, а также некоторых опухолей. Хорошо известно, что грецкие орехи уменьшают опасность развития диабета. Ученые из Гарвардской школы здравоохранения выяснили, что женщины, употребляющие по 30 грамм грецких орехов 5 раз в неделю, снижают вероятность развития диабета второго типа на 30%.

Если вы хотите добиться здоровья и красоты своих волос, то употребляйте грецкие орехи. Они содержат биотин (витамин B7), цинк и железо, которые укрепляют волосы, снижают уровень их выпадения и улучшают рост. Также для этих целей можно использовать масло грецких орехов.

Орехи считаются прекрасной пищей для беременных, которым необходимо придерживаться богатой жирными кислотами диеты. Исследователи утверждают, что кислоты в орехах уменьшают риск новорожденных столкнуться с пищевыми аллергиями.

Грецкие орехи также полезны для памяти и функционирования мозга. Если в рационе человека недостает жирных кислот Омега-3, то это может привести к развитию депрессии. Как уже говорилось ранее, грецкие орехи обогащены жирными кислотами, поэтому они прекрасно защищают память и снижают риск старческого слабоумия.

Наконец важнейшим преимуществом грецких орехов, содержащих антиоксиданты и В-витамины, является их способность предотвращать ранние признаки старения. Регулярное употребление этих орехов - прекрасный способ получения сияющей кожи без морщин.

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Грецкие орехи, Польза грецких орехов, Свойства грецких орехов, Как защититься от деменции.
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