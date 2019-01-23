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Диетологи назвали напитки, которые помогут вам быстро скинуть лишний вес

Диетологи назвали напитки, которые помогут вам быстро скинуть лишний вес
04:30 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Эксперты назвали три сока для быстрого похудения.

Сотрудники Министерства сельского хозяйства США и американские диетологи порекомендовали после праздников восстановить метаболизм и запустить процесс похудения с помощью соков.

Сжечь жир без вреда для фигуры поможет томатный сок. В 100 граммах такого сока содержится всего около 18 калорий. Кроме того, помидоры имеют высокое содержание воды.

Вторым соком для похудения диетологи назвали натуральный яблочный сок. В нем содержится около 50 калорий на 100 граммов.

Тройку лидеров замыкает морковный сок: в 100 граммах такого сока содержится 40 калорий и 3 грамма полезной клетчатки.

Таким образом, подобная детокс-диета ускорит программу по снижению веса после новогодних праздников.

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Все по теме:

Похудение, Томатный сок, Морковный сок, Яблочный сок, Как быстро похудеть, Как избавиться от лишнего веса, Как скинуть лишний вес, Как похудеть на соках.
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