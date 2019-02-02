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Суббота, 02.02.2019
&quot;Полезные&quot; привычки, от которых стоит отказаться
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"Полезные" привычки, от которых стоит отказаться

Каждый человек имеет очень много привычек. Одни из них полезные. Другие – вредные. Иногда бывает так, что какая-то привычка кажется вполне нормальной, однако на самом деле, систематическое повторение подобных действий только вредит человеку. Как раз о нескольких таких, весьма популярных привычках сейчас и пойдет речь.
mainfun.ru
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