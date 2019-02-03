Дерево, которое спасает от болезней сердца

Новости шоу бизнеса: Стволы сибирской и дальневосточной лиственницы содержат летучие вещества, которые могут стимулировать организм на более активную борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - такое заключение было сделано учеными.

Оказалось, что вещества лиственницы блокируют ферменты, активизирующие развитие болезней сердца и сосудов.

Исследователи наблюдали за процессами, которые происходили в клетках сосудов крыс, переживших облучение радиацией. По словам специалистов, в таких обстоятельствах организм начинает вырабатывать большие количества молекул АПФ, и такое размножение стимулирует рост оксидантов – веществ, повреждающих стенки сосудов и ДНК их клеток.

Однако в древесине лиственниц был найден флавоноид дигидрокверцетин, обладающий выраженным антиоксидантным эффектом. Данный компонент, как выяснилось, способен блокировать активность молекул АПФ, а также подавлять действие убийственных для сосудов оксидантов.

Флавоноиды представляют собой соединения, входящие в состав разных растений. Согласно исследованиям, многие из них могут проявлять антиоксидантные, антиаллергенные и даже противораковые свойства. Авторы данного проекта утверждают, что флавоноиды лиственниц при проверке флаовоноидов из нескольких растительных источников проявили себя как наиболее мощные целительные для сосудистых тканей субстанции.