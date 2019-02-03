Стало известно, как распознать нарушения в работе щитовидки

Новости шоу бизнеса: Да, сложно поверить, что такой маленький орган может влиять на здоровье всего нашего организма, но это действительно так.

Несмотря на свой небольшой размер, щитовидная железа выполняет очень важные функции в организме, и любой дисбаланс в ее работе может нанести здоровью существенный вред.

Когда щитовидная железа вырабатывает слишком много или, наоборот, слишком мало гормонов, появляется ряд симптомов, указывающих на наличие проблем с этим органом.

Эксперты назвали 7 основных признаков, которые помогут нам распознать такие нарушения.

1. Дискомфорт в горле

Щитовидная железа близко расположена к горлу. Поэтому, когда с ней что-то не в порядке, вы можете испытывать следующее:

Боль в шее или сильный дискомфорт в этой области. Постоянные боли в горле или же какое-либо воспаление в этой области. Изменения голоса.

Если вы заметили у себя данные симптомы, то как можно раньше обратитесь к врачу. Если вы будете заниматься самолечением и примете какое-либо средство, которое снимет симптоматику, это не решит проблему (а только ее следствие), а значит, в будущем ваше состояние может ухудшиться.

2. Проблемы с концентрацией внимания

С возрастом наш мозг может замедлять свою работу и иногда "путаться". Но если эта проблема появилась внезапно и очевидно, вы замечаете, что вам стало трудно сконцентрироваться и вы постоянно все забываете, нужно начать беспокоиться.

Многие женщины связывают данные проблемы с наступлением менопаузы или с чем-то еще.

Но причиной может оказаться и изменение выработки гормонов щитовидной железы. Это также негативно отражается на концентрации внимания.

Когда пациенты, страдающие гипотиреозом, получают своевременное и надлежащее лечение, они удивляются, как быстро к ним "возвращается" память. Только не нужно ставить себе диагноз самостоятельно, оставьте это профессионалу.

И даже если вы вступаете в период менопаузы, не стоит сваливать на него все свои недуги.

3. Выпадение волос и сухая кожа

Выпадение волос - это абсолютно нормальное явление, особенно если это происходит зимой или весной. Если же этот процесс затягивается и становится ярко выраженным, то вполне возможно, что со щитовидной железой что-то не в порядке.

Здесь важно обратить свое внимание и на изменения состояния кожи. Если она стала более сухой и у вас появился зуд, это результат того, что метаболизм замедлился и уменьшилось потоотделение. И одной из причин такого состояния являются изменения в секреции гормонов щитовидной железы.

Данный симптом может сопровождаться нарушением цикла роста волос.

4. Резкие колебания веса тела

Внезапная потеря или набор веса без видимых на то причин (специальной диеты или курса интенсивных тренировок) должны стать поводом для беспокойства. Ведь это один из наиболее распространенных симптомов гипо- и гипертиреоза.

О гипотиреозе говорят тогда, когда щитовидная железа вырабатывает мало гормонов и замедляет работы всего организма в целом. Наши чувства и ощущения при этом заметно меняются, нам начинает казаться, что пища, например, стала какой-то другой на вкус (также могут измениться и другие чувства: обоняние, осязание).

5. Постоянная усталость

Сонливость и необходимость в увеличении количества часов ночного отдыха тоже могут быть признаком наличия проблем со щитовидной железой. Снижение уровня ее гормонов замедляет работу организма и вызывает чувство постоянной усталости.

Кроме того, могут появиться мышечные боли и даже судороги. Их также следует рассматривать как сигнал организма.

Недостаток гормонов щитовидной железы может изменить работу нервов, которые посылают сигналы от мозга к остальной части тела. Это становится причиной судорог или покалываний в различных частях тела.

Однако следует иметь в виду, что два последних симптома являются и постоянными проблемами у пациентов с диабетом, которые не заботятся о своем здоровье должным образом. В любом случае, если вы заметите у себя эти симптомы, то не затягивайте с походом к врачу.

6. Перепады настроения и давление в области живота

Дефицит или избыток гормонов щитовидной железы в организме может сделать вас очень раздражительными, тревожными и взволнованными. Из-за изменения уровня серотонина в головном мозге вы также можете чувствовать постоянную печаль и даже впасть в депрессию.

Еще при нарушениях в работе щитовидной железы люди часто испытывают трудности с пищеварением и жалуются на давление в области желудка, которое не проходит даже при сбалансированном питании и адекватных физических нагрузках.

7. Учащенное сердцебиение, высокое артериальное давление и другие симптомы

Учащенное сердцебиение, заметное в области шеи (пульсация), также может быть признаком того, что щитовидная железа не функционирует должным образом. Оно, в свою очередь, обычно сопровождается повышенным артериальным давлением и повышенным уровнем "плохого" холестерина в крови.

Проблемы со щитовидной железой затрудняют какое-либо лечение, а потому здорового питания и активного образа жизни бывает недостаточно.

Обращайте внимание на тревожные сигналы своего организма

Как видите, нарушения в работе щитовидной железы могут привести к появлению ряда проблем и вызвать изменения в организме (например, резко поправиться или похудеть, или что-то более серьезное). Если же такие симптомы просто игнорировать, то впоследствии это приведет к усугублению ситуации.

Чаще всего проблемы со щитовидной железой возникают у людей в возрасте после 35 лет, и опять же, чаще всего это именно женщины.

Считается, что на сегодняшний день от гипотиреоза страдают около 300 миллионов человек во всем мире, но при условии обеспечения надлежащего лечения им удается вести нормальную жизнь.