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Стало известно, какие продукты можно есть на ночь, не навредив фигуре

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Стало известно, какие продукты можно есть на ночь, не навредив фигуре
11:44 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Главное, отдавать предпочтение продуктам, которые не навредят ни организму, ни фигуре.

7 продуктов для ночного перекуса.

Признайтесь честно, ведь вам не раз приходилось утолять голод после 18, 20 и даже 22 часов? В этом нет ничего страшного!

Ягоды

Уже через несколько месяцев вы сможете баловать свой желудок сочными, сладкими и ароматными ягодами. В таком вкусном перекусе содержится минимальное количество сахара и калорий, а значит вам не нужно беспокоиться о том, что вы снова поправитесь.

Миндаль

Среди всех разновидностей орехов миндаль по праву считается самым полезным. Он богат ценным витамином Е, жирными кислотами омега-3 и другими полезными микроэлементами.

Будьте уверены, что съев перед сном 20 граммов миндаля, вы принесете своему организму исключительно пользу.

Индейка

Мясо индейки славится высоким содержанием белка, витаминов и минералов. Доказано, что 150 граммов этого диетического мяса способны обеспечить организм человека суточной нормой витамина РР. Ко всему прочему, индейка легко усваивается организмом, так что вздутие живота и колики вам точно не страшны.

Спаржа

Зеленая спаржа содержит ценные пробиотики, которые положительно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта. Кроме этого, спаржа богата антиоксидантами, предупреждающими развитие многих заболеваний, среди которых эксперты выделяют преждевременное старение.

Хумус

Закуску на основе нутового пюре также можно смело включать в список продуктов для позднего перекуса. Такая паста не содержит холестерина, а по содержанию белка может посоревноваться со многими продуктами.

К тому же хумус отлично утоляет голод, а также насыщает организм железом и ненасыщенными жирными кислотами.

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Греческий йогурт

Как и спаржа, греческий йогурт обеспечивает правильную работу кишечника. Но прежде, чем бежать в магазин за этим продуктом, убедитесь в том, что для вашего организма он действительно полезен.

Если вы часто сталкиваетесь со вздутием живота после употребления молочных продуктов, то от греческого йогурта перед сном лучше отказаться.

Авокадо

Всего половины авокадо будет достаточно, чтобы утолить голод и обеспечить организм необходимой порцией полезных микроэлементов.

Вот только злоупотреблять продуктом не стоит, ведь в 100 граммах плода содержится около 282 калорий.

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Здоровье, Здоровое питание, Диета, Авокадо, Спаржа, Хумус.
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