Скачать
Понедельник, 04.02.2019
Продукты, которые ускоряют выведение никотина
1 / 9

Продукты, которые ускоряют выведение никотина

О том, что потребление некоторых продуктов позволяет курильщикам в определенной степени нивелировать вред, наносимый здоровью их привычкой, свидетельствуют данные ряда научных исследований. Так, согласно данным, полученным в ходе исследования учеными, рацион, богатый томатами, яблоками и бананами, улучшает состояние легких у курильщиков, - этот вывод был сделан на основании наблюдений за группой из 680 человек, средний возраст которых составлял 45 лет. Также существуют другие продукты, которые ускоряют выведение никотина из организма.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Здоровье, Продукты, Никотин, Польза, Курильщик, Продукты которые ускоряют выведение никотина, Выведение никотина.
12:33 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь