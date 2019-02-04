Продукты, которые ускоряют выведение никотина О том, что потребление некоторых продуктов позволяет курильщикам в определенной степени нивелировать вред, наносимый здоровью их привычкой, свидетельствуют данные ряда научных исследований. Так, согласно данным, полученным в ходе исследования учеными, рацион, богатый томатами, яблоками и бананами, улучшает состояние легких у курильщиков, - этот вывод был сделан на основании наблюдений за группой из 680 человек, средний возраст которых составлял 45 лет. Также существуют другие продукты, которые ускоряют выведение никотина из организма.