Продукты, в которых содержится больше всего алкоголя

Новости шоу бизнеса: Даже те, кто вообще не употребляет алкогольных напитков, может потреблять алкоголь, даже того не подозревая.

Если вы услышите от кого-то утверждение "за всю жизнь капли алкоголя в рот не брал (а)", не верьте: даже если человек не употреблял никаких алкогольных напитков, алкоголь он получал в виде еды.

Квас, Кумыс, Кефир

Есть ряд продуктов, в составе которых алкоголь присутствует всегда. Достаточно в жаркий летний день полакомиться окрошкой — и рост промилле в крови вам обеспечен. А дело — в квасе, который является продуктом брожения, а следовательно, без содержания спирта — пусть и в микроскопических долях — кваса не бывает. В зависимости от изготовителя и наименования кваса один его стакан может содержать от 0,15 до 0,3% этилового спирта. То же самое можно сказать о молочных продуктах, которые готовятся исключительно методом брожения. Самые известные — кефир, кумыс, айран, тан.

Соевый соус

Сегодня очень популярна восточная кухня: японская, китайская, корейская. Основу ее составляет соевый соус. Это тоже продукт брожения. Чтобы его приготовить, сою долго выпаривают, добавляют пшеницу, соль, а потом в специальных емкостях она долго бродит. В обычном правильно приготовленном соевом соусе процент алкоголя составляет от полутора до двух процентов. Надо ли говорить, что популярные сегодня суши, роллы и еще множество блюд восточной кухни подаются нам приправленными алкоголем. А бульон корейского кукси (что-то подобное лагману) вообще немыслим без добавления хорошей порции сои.

Бананы

Подстерегает алкоголь и любителей фруктов. Чем слаще фрукт, тем больше в нем будет алкоголя, стоит только плоду перезреть. Во многом это касается бананов, так как в них содержится много сахара. Пять перезревших бананов — это маленькая бутылка пива, содержащая 10 грамм этанола. Если взрослый мужчина съест примерно 20 средних перезревших бананов, за руль ему уже не сесть — будут нарушены и речь, и координация.