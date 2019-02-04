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Вот что будет с вашим телом, если вы начнете есть овсянку каждое утро

Вот что будет с вашим телом, если вы начнете есть овсянку каждое утро
16:06 Сегодня Телеграф 24apteka.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ежедневное употребление овсянки снижает риск возникновения рака молочной железы, а также рак толстой кишки на целых 10%.

Задумывались ли вы над тем, почему именно овсянку нам рекомендуют употреблять каждое утро? Сегодня мы раскроем вам этот секрет, вы узнаете, почему овсянка является самым полезным и питательным завтраком во всем мире.

Вот 9 основных полезных качеств овсяных хлопьев:

1) Овсянка способствует очищению организма от токсинов и других вредных веществ. Пищевые волокна в овсянке удаляют жировые отложения, которые скапливаются на стенках артерий.

Это помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и снизить уровень холестерина.

2) Овсянка способствует снижению сахара в крови. Её обязательно следует включить в рацион тем, кто столкнулся с этой проблемой. Употребление овсянки улучшает усвоение крахмала и помогает стабилизировать уровень сахара с самого первого приема пищи.

3) Употребление овсянки улучшает пищеварение: она уменьшает количество желчных кислот. Это облегчает прохождение пищи по кишечному тракту, а значит — вас не будут беспокоить запоры.

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4) Овсянка предотвращает развитие рака: согласно многочисленным исследованиям, овес благодаря своему уникальному составу действительно способен защитить организм от развития раковых опухолей.

5) Овсянка полезна для сердечной мышцы. Все из-за высокого содержания в овсянке Омега-3 жирных кислот и линоленовой кислоты. Последняя помогает снизить уровень вредного холестерина.

6) Овсянка полезна для нормального функционирования центральной нервной системы. Все благодаря наличию в составе овсянки витаминов группы В, которые поддерживают и уравновешивают нашу нервную систему.

7) Овсянка помогает бороться с остеопорозом. Эта полезная каша еще и содержит необходимый уровень кальция. Это предотвращает деминерализацию организма и поддерживает здоровье костей.

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8) Употребление овсянки помогает сбросить лишний вес. Для этого ешьте овсянку натощак во время завтрака, заправляя кашу обычным или соевым молоком, соком или орехами.

9) Овсянка — неисчерпаемый источник энергии. Именно поэтому её рекомендуется употреблять на завтрак или хотя бы до полудня. Это зарядит вас энергией до следующего приема пищи. Особенно полезна овсянка для работников умственного труда.

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Польза, Овсянка, Каша.
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