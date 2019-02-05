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Стала известна причина набора веса

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Стала известна причина набора веса
03:06 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ученые провели исследования и нашли молекулы, которые подают сигналы в головной мозг, и человек набирает вес.

Эти исследования проводили сотрудники Кембриджского университета и детской больницы Лос-Анджелеса. Выяснилось, что гипоталамус, который регулирует уровень сахара, также играет важную роль в пищевых пристрастиях человека. Поэтому ученые обратили внимание на эту часть мозга.

В США около 14 миллионов детей страдают от ожирения, поэтому ученые провели исследование и хотели выяснить причину набора веса. Если понять, как клетки гипоталамуса формируют связи и как эти связи нарушаются, можно будет помочь огромному количеству людей на планете.

Специалисты начали анализировать белки семафорины, они используются мозгом для связи с другими клетками. После проведения эксперимента, в котором были отключены семафорины у испытуемых, клетки прекратили рост и человек начал набирать вес. Выяснилось, что эти белки помогают создавать в гипоталамусе определённые связи, а мозг начинает копировать вес тела. Если в организме не хватает семафоринов, это приводит к нарушениям в весе и человек потребляет больше калорий.

Далее было проведено исследование, в нем приняли участие около 1000 человек. Результат показал, что у людей с начальной стадией ожирения, чаще чем у остальных встречаются мутации в работе семафоринов. Эти исследования помогут лучше понимать механизмы, которые напрямую связаны с питанием.

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